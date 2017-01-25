اجلاء 240 عائلة بعدما غمرت المياه مساكنها في مستغانم

تم اليوم الأربعاء، تحويل واجلاء 240 عائلة من مساكنها، بقرية حشاشطة عمور ببلدية صور بمستغانم، بعدما غمرتها المياه جراء تفريغ كمية من المياه الزائدة من سد الشليف، نتيجة ارتفاع منسوبه بفعل الأمطار الغزيرة، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وأبرز المكلف بالاعلام، الملازم الأول بلكرد محمد، أنه تم تحويل هذه العائلات الى أماكن آمنة، مع العلم أن سد الشليف، قد امتلأ بنسبة 100 بالمائة، جراء الأمطار المتساقطة، خلال الأيام الأربعة الأخيرة. كما تدخلت نفس المصالح، لذات السبب لانقاذ 8 عائلات بدواري المهايدية، وأولاد مختار ببلدية صور، و30 رأس من الماشية بسيدي بلعطار، وكذا ممتلكات بمستودع لتربية الدواجن بدوار عيزب، التابع لبلدية مستغانم. وقد قامت مصالح الحماية المدنية، بدوريات تفقدية على طول ضفاف واد الشليف، من دوار حشاشطة عمور ببلدية صور، الى غاية نهاية مصب الواد شرق مدينة مستغانم، باستعمال مركبات للتدخل والزوارق المطاطية، كما أشير اليه. وأبرز نفس المصدر، أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية. وقد وضعت مديرية الحماية المدنية لمستغانم، أعوانها في حالة تأهب قصوى، من خلال تسخير كل الامكانات المادية والبشرية، من مختلف الفرق للتدخل في أي وقت. كما تم أيضا، تنصيب خلية أزمة بمقر مديرية الحماية المدنية، ومركز قيادة متقدمة بكل من دوار عيزب شرق مستغانم، ودوار حشاشة عمور صور، وبلدية سيدي بلعطار، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات من مصالح الدائرة، والبلديات المعنية، والدرك الوطني، والاشغال العمومية والري، ومؤسسة تسيير سد شليف. كما قدمت، ارشادات وقائية لسكان المناطق المعنية، عبر أثير اذاعة مستغانم من أجل تجنب المناطق المغمورة بالمياه، مع اتباع نصائح المصالح المختصة، المتواجدة بعين المكان وفق المصدر ذاته. للاشارة، فقد قام والي مستغانم عبد الوحيد طمار، بزيارة تفقدية الى الاماكن المتضررة.