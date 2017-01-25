توقيف عصابة لسرقة المنازل والمحلات في تيسمسيلت

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمديرية أمن ولاية تيسمسيلت نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط عصابة مكونة من أربعة أشخاص مختصة في سرقة المساكن والمحلات التجارية بعاصمة الولاية وفقا لما ورد اليوم الأربعاء في بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة الأمنية.

وقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص واسترجاع بعض المسروقات بعد تقديم خمسة مواطنين لشكاوي بخصوص تعرض منازلهم ومحلاتهم للسرقة.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت الذي أمر إيداعهم المؤسسة العقابية.