"ليكول".. أرضية جديدة للدعم الدراسي عبر الانترنت في الجزائر

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تقديم أرضية جديدة للدعم الدراسي عبر الانترنت، تحمل اسم ليكول، موجهة لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة الأساسي والمتوسط والثانوي، تحسبا لاطلاقها في الفاتح من فيفري القادم. ويتعلق الأمر بأرضية، تستعمل التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، وهي متوفرة على الموقع الالكتروني www.likoul.dz ، حسب توضيحات المسيرة الشريكة لمؤسسة ليكول، ماجدة بن علي، خلال ندوة صحفية والتي أكدت بأن هذه الدروس التدعيمية مطابقة لبرنامج وزارة التربية الوطنية. وقالت المتحدثة، في هذا الصدد بأن الأمر يتعلق بأرضية للتعليم الالكتروني، في شكل جملة من الدروس التدعيمية، يمكن مشاهدتها عن طريق البث الحي فيديوهات، والمقدمة مع صوت مصاحب من طرف معلمين منتقين. وأضافت، بأن الدروس موجهة في مرحلة أولى إلى أقسام الامتحانات، أي السنة الخامسة أساسي، والسنة الرابعة متوسط، والسنة الثالثة ثانوي، قبل تعميمها لكافة الأقسام في نهاية السنة الجارية. وأشارت بن علي، إلى أنه علاوة على الدروس التدعيمية، يتم اقتراح استمارات أسئلة مع اختيارات متعددة للأجوبة، من أجل تقييم درجة استيعاب التلاميذ مضيفة، بأنه بإمكان الأولياء متابعة تقدم أبنائهم بفضل نافذة مخصصة لهم في هذه الأرضية. وأكدت المسؤولة، عن مؤسسة ليكول أن هذه الأرضية، ليست مستخلفا للمدرسة وإنما حلا بين أيدي التلاميذ، مشيرة إلى أن التطبيق جزائري 100% ، وأن الفريق القائم على تصميمه وانجازه من الكفاءات الوطنية. كما أوضحت بن علي، بأن أداء هذه الأرضية تم ضبطه حسب تدفق الانترنيت البطيء نوعا في الجزائر، موضحة بأن المحتوى مؤمن ولايمكن بأي حال من الأحوال قرصنته أو تحميله. وفيما يخص الجانب التجاري، أوضح مدير الاتصال لمؤسسة ليكول رياض حمداني، بأن الاستفادة من الدروس التدعيمية تتطلب الاشتراك، وذلك عن طريق اقتناء بطاقة تعبئة بقيمة 3300 دينار جزائري لاشتراك فصلي مدة ثلاث أشهر، أو بطاقة بقيمة 8800 دينار جزائري لاشتراك سنوي.