انقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لتسمم بالغاز في باتنة

تمكن عناصر الحماية المدنية لدائرة سريانة بولاية باتنة، اليوم الأربعاء من إنقاذ 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 8 و54 سنة من عائلة واحدة من موت مؤكد جراء تعرضهم لتسمم بغاز أول أوكسيد الكاربون المنبعث من المدفاة حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى ذات المصلحة زهير نكاع .

وأوضح ذات المصدر أن اثنين من أفراد هذه العائلة وجدا في حالة غيبوبة بسكنهم العائلي الكائن بالمكان المسمى تاكليلت الظهرية ببلدية لازرو ليتم إسعافهم بعين المكان قبل تحويلهم جميعا على جناح السرعة إلى عيادة المدينة.

وأكد زهير نكاع بأن مديرية الحماية المدنية بالولاية شرعت منذ بداية فصل البرد في حملة تحسيسية واسعة النطاق لفائدة المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتدابير الوقائية للحد من أخطار التسممات بالغاز لاسيما ترك منافذ التهوية ومراقبة توصيلات الغازات المحترقة.