توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 600 قرص مهلوس في تبسة

تمكن عناصر الأمن الحضري بتبسة مساء أمس من توقيف 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات واسترجاع 590 قرص مهلوس كانوا بصدد ترويجها، حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال لذات السلك الأمني الذي أوضح بأن العملية جاءت بعد تلقي معلومات حول قيام أشخاص بترويج المخدرات بحي تيفاست وسط مدينة تبسة، حيث تم نصب كمين وتوقيف شخصين فيما لاذ الثالث بالفرار وبعد تفتيشهم تم استرجاع 200 قرص مهلوس من الأقراص الخطيرة لدى الشابين وهما متربصين بالتكوين المهني وبعد استمرارا للتحقيق تم تكثيف الأبحاث لمعرفة هوية الشخص الثالث والذي تم التعرف عليه.

وبعد نصب كمين محكم له تم توقيفه وهو ممرض عامل بمؤسسة استشفائية حيث تم تفتيشه والعثور على حوالي 300 قرص مهلوس إضافية مخبأة بإحكام داخل ملابسه، واستمرارا للتحقيق تم تفتيش منزل المشتبه به الذي يستغل مهنته لترويج وبيع الأقراص المهلوسة حيث تم استرجاع 90 قرصا مهلوسا آخرا وزجاجات لقطرات دواء مهلوس، حيث تم التحقيق مع المجموعة بتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.