الوزارة تستجيب لأغلب مطالب طلبة طب الأسنان والصيدلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، انه تم الرد بالايجاب على أغلب مطالب طلبة طب الأسنان والصيدلة، مؤكدة استعدادها للتكفل بكل المطالب البيداغوجية لطلبة، هذين التخصصين والتي تندرج ضمن صلاحياتها. وجاء في بيان للوزارة، أنه في إطار التكفل بانشغالات طلبة طب الأسنان وطلبة الصيدلة، تم عقد لقاءات مع ممثلي الطلبة على المستوى الوطني بمقر الوزارة، زيادة على لقاءات تمت على المستوى المحلي في كل المؤسسات الجامعية المعنية. وفي هذا السياق، عقد اجتماعان بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017، مع ممثلي طلبة طب الأسنان و يوم الأربعاء 25 جانفي 2017، مع ممثلي طلبة الصيدلة وتم خلال هذين اللقاءين التطرق إلى لائحتي المطالب التي قدمها ممثلو الطلبة، حسب المنهجية والترتيب المقترحين من طرفهم، في لقاءات سابقة عقدت بمقر الوزارة. وأثناء هذين الاجتماعين، يضيف المصدر، تم التأكيد مرة أخرى، لممثل الطلبة استعداد الوزارة للتكفل بكل المطالب البيداغوجية التي تندرج ضمن صلاحياتها، وفي هذا السياق تم الرد بالإيجاب على أغلب المطالب . وأبرز البيان أنه، بخصوص المطالب المشتركة للفرعين فان المطلب المتعلق بإعادة تصنيف شهادة دكتور في طب الأسنان، وفي الصيدلة، على مستوى سلم الترتيب الوظيفي للمستخدمين التابعين للوظيف العمومي، ونقله من درجة 13 إلى 16، تم تذكير ممثلي الطلبة بأن هذا المطلب ليس من صلاحيات الوزارة ,إلا أنها بادرت لدى السلطات المعنية بفتح هذا الملف، حيث تم عقد اجتماعين على مستوى الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يومي 28 ديسمبر 2016 و11 جانفي 2017 بحضور القطاعات المعنية وزارة التعليم العالي وزارة الصحة، ووزارة المالية برئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.اما فيما يخص، المطلب المتعلق بفتح ميادين تربص جديدة، تم تذكير الطلبة بأن النصوص التنظيمية متوفرة وتسمح بإبرام اتفاقيات في هذا الاطار، مع تفعيل اللجنة البيداغوجية للتربصات الداخلية بالإضافة إلى اللجوء إلى المحاكاة simulation ، كإجراء تكميلي لتعويض نقص التربصات الميدانية، وكذا التنسيق بين كليات الطب للتعاون بينها. وفيما يتعلق، بالمطلب المتعلق بالتصحيح النموذجي وتحيين محتوى الدروس ونشرها عبر الوسائط الرقمية، فإنه سيتم، حسب البيان ذاته، التكفل بهذه المسالة من خلال تعليمة يوجهها رئيس الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب لنظرائه للتكفل بهذا المطلب.وبخصوص، المطالب البيداغوجية الخاصة بطلبة طب الأسنان، أكدت الوزارة حسب ذات البيان، موافقتها على زيادة عدد المناصب في الإقامة مع مرافقة ورعاية الكليات التي تعاني نقصا في التأطير الضروري، كلية سطيف، سيدي بلعباس، والبليدة، بالاضافة الى استحداث تخصصات جديدة، وهي زرع الأسنان وطب الأسنان الخاص بالأطفال pédodontie etimplantologie، وكذا توظيف أساتذة مساعدين لسد العجز في التأطير والإسراع، في تنظيم مسابقة التوظيف لفائدة هذه الهيئة التدريسية، وكذلك اللجوء إلى المرافقة والرعاية لفائدة الكليات التي تعاني عجزا في التأطير. وفي نفس التخصص أيضا، وافقت الوزارة على إعادة النظر في هيكلة البرنامج البيداغوجي للسنة الأولى والثانية، وتدعيم برنامج السنة السادسة من حيث التربصات. وبخصوص،المطالب البيداغوجية لطلبة الصيدلة، أكدت الوزارة، ىيضيف البيان، ىموافقتها على زيادة عدد المناصب في الإقامة لفائدة فرع الصيدلة، وبخصوص التخصصات المشتركة ستعطى الأولوية لفرع الصيدلة، دون أن يتم ذلك على حساب فرعي الطب وطب الأسنان. كما وافقت، حسب المصدر نفسه على "إحداث تخصصات جديدة وهي الصيدلة السريرية، والصيدلة الاستشفائية، والصيدلة الصناعية وتؤكد الوزارة مرة أخرى، ىكما جاء في البيان، استعدادها الدائم للحوار والتشاور مع ممثلي الفرعين في إطار الآلية المتفق عليها.