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بالفيديو تبون.. لا يوجد دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر

  • 26/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو تبون.. لا يوجد دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر تحميل الملف

قال وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون، إن الجزائر مستهدفة من قبل أطراف تريد تخريب البلاد، داعيا إلى الحفاظ على الوطن، لأن "كل من يريد عدم استقرار البلد لايعتبر جزائري".

وأكد الوزير تبون على هامش مراسيم توزيع 7000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في وهران، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر .

تبون: كل مواطن  مسجل في "عدل" سيأخذ مسكنه 

وجدّد عبد المجيد تبون، وعده، لكل مواطن سجّل في صيغة بيع بالايجار، "عدل" سيأخذ مسكنه. وأشار تبون "أن صيغة عدل مرتبطة أساسا بالطبقة الوسطى التي عاشت أيام سوداء، فالطبقة الوسطى هي الأساس في استقرار الجزائر".

      


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موضوع : بالفيديو تبون.. لا يوجد دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر
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(3 )

تعقيب
1 yazid alger 2017/01/26
je crois que ce ministre crois pas a la soufrance des algeriens,mazal les algerien soufre,mazal les algerien écrasé par les dettes de logement,seulement reste une mort certain pour les jours avenir.
0
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2 kisrane salah eddine algerie 2017/01/26
sah makanach
0
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محمد
2017/01/26
لا يقال "ما فعلته الدولة بأبنائها " بل " ما فعلته الدولة لأبنائها " يا عبقري.
هذا هو حقيقة مستوى الإعلاميين حتى جعلتم من روراوة يتحداكم . له الحق إذك في كل شيئ
أنشري يا نهار
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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