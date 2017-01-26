بالفيديو تبون.. لا يوجد دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر

قال وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون، إن الجزائر مستهدفة من قبل أطراف تريد تخريب البلاد، داعيا إلى الحفاظ على الوطن، لأن "كل من يريد عدم استقرار البلد لايعتبر جزائري".

وأكد الوزير تبون على هامش مراسيم توزيع 7000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في وهران، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر .

تبون: كل مواطن مسجل في "عدل" سيأخذ مسكنه

وجدّد عبد المجيد تبون، وعده، لكل مواطن سجّل في صيغة بيع بالايجار، "عدل" سيأخذ مسكنه. وأشار تبون "أن صيغة عدل مرتبطة أساسا بالطبقة الوسطى التي عاشت أيام سوداء، فالطبقة الوسطى هي الأساس في استقرار الجزائر".