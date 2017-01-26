انخفاض عدد الطرقات المغلقة في وجه حركة المرور

أثر الإضطراب الجوي الذي مس عدة ولايات الجزائر على حالة الطرقات عبر مناطق مختلفة من ربوع الوطن، غير ان حالة الطرقات عرفت صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة صباحا تسجيل انخفاض في عدد المقاطع المغلقة في وجه حركة المرور، حسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.

غير أنه لم يتبقى منها إلا بعض المقاطع العابرة لأقاليم 8 ولايات وهي: بومرداس، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، مستغانم، تيبازة، غليزان و معسكر، موزعة على 10 طرق وطنية و 10 طرق ولائية (10 طرق بسبب تراكم الثلوج و 10 طرق أخرى بسبب ارتفاع منسوب المياه)، يعمل أفراد الدرك الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي رفقة المصالح المعنية إلى حد الآن على إعادة فتحها يضيف المصدر.

وأشار البيان أن الولايات المتضررة شبكة طرقاتها بشكل أكبر هي: مستغانم، تيزي وزو و البويرة. أما الطريق الأكثر تضررا فهو الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة خاصة في شطره العابر لبلديتي بوغني وايبودرارن.

أما بخصوص حوادث المرور فقد سجلت وحدات الدرك الوطني خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من 17 إلى 23 جانفي 2017 ، 126 حادث مرور اسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 247 آخرين. وجاءت الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث كالتالي: البليدة بـ 10 حوادث، المسيلة بـ 8 حوادث، بومرداس بـ 7 حوادث.

وأضاف البيان أن أخطر هذه الحوادث وقع بولاية تيارت، يوم 17/01/2017 أي حوالي الساعة الرابعة مساءا، بالطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلديتي سي عبد الغني والسوقر، بالضبط بالمكان المسمى الشواوطة، أين أدى هذا الحادث لوفاة 5 أشخاص و جرح 3 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

كما وضعت المصالح نفسها تحت تصرف المواطنين الراغبين بالتنقل الموقع الالكتروني TARIKI.DZ'''' الذي يوفر معلومات آنية على حالة شبكة الطرقات، و أيضا الرقم الأخضر 1055 للاتصال عند أي طارئ.