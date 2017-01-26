بالفيديو.. أسعار الخضر تحرق جيب "الزوالي"

تعرف الأسواق الجزائرية في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الإستهلاكية خاصة منها الخضر التي أضحت بعيدة عن متناول المواطن البسيط.

وغلاء أسعار الخضر دفع بالمواطن للخروج عن صمته بعدما احترقت جيوبه، معبرا عن استياءه من الحالة المعيشية التي أصبحت بمثابة كابوس يطارده كل ليلية. ولنقل رسالة المواطنين جابت كاميرا برنامج "صريح جدا" الذي يبث على قناة النهار أحد أسواق العاصمة أين رصدت أراءهم حول أسعار الخضر التي تشهد ارتفاعا محسوسا في عز الشتاء.حيث أكد بعض الزبائن أن هذه الأسعار مبالغ فيها والتي بدورها تدفع المواطن البسيط ذو الدخل المحدود الإستغناء عن إقتناءها.

والفيديو التالي يرصد لكم أراء الجزائريين من أحد أسواق العاصمة حول أسعار الخضر.