جــــــــازي تعيّن مديرا جديدا

أصبح لشركة الهاتف المحمول، "جازي" مديرا جديدا اسمه ماثيو غالفاني ، حسب ما افاد به بيان من "غلوبال تليكوم".

وحسب ذات لبيان، فإن غالفالي الذي كان يشغل مدير تجاري في الشركة ما بين الفترة 2004 و2009، قاد الإدارة التجارية لمجموعة فيمبال تيليكوم، قبل أن يعيّن خلفا لتوم غواجهار الذي تم تنصيبه في ماي 2016. ويعتبر ماثيو ثالث مدير عام للشركة تم تعيينه في سنة واحدة. وقال رئيس شركة فيمبال تيليكوم جون ايدي "يسعدني أن أعلن عن تعيين ماثيو غالفالي مديرا جديد لشركة جازي، وهذا من أجل الاستفادة من خبرته ".