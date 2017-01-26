بدوي يكشف عن وفاة 7 أشخاص جراء التقلبات الجوية الأخيرة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن وفاة 7 أشخاص إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مؤخرا المناطق الشمالية للوطن.

وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن الاضطرابات الجوية الأخيرة تسببت في تسجيل 7 وفيات، مقدما بالمناسبة تعازي الحكومة لعائلات الضحايا. وأضاف أن كمية الأمطار المتساقطة "فاقت أربع مرات ما كان منتظرا"، مؤكدا أن الحكومة اتخذت "كل الإجراءات الاستباقية تحسبا لهذه الاضطرابات الجوية". ونوه الوزير في هذا الصدد بجهود الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح الشرطة والحماية المدنية وأعوان الجماعات المحلية، بالإضافة الى فعاليات المجتمع المدني, في التكفل بالمتضررين من هذه التقلبات.