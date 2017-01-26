سوناطراك توقع عقدين مع مؤسستين ايطالية وهندية

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، بالجزائر، على بروتوكول اتفاق مع الشركة الإيطالية فرساليس فرع 100 بالمائة لمجمع ايني وعقدا مع الشركة الهندية "انجينيرز إينديا ليميتد" لانجاز دراسات متعلقة بمشاريع بتروكمياوية.

و يخص بروتوكول الاتفاق مع الشركة الايطالية فرساليس انجاز دراسات الجدوى لانشاء مجمعات بتروكيماوية بالجزائر وايضا تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البتروكيمياء. و قد تم توقيع البروتوكول من طرف نائب رئيس نشاط التمييع-التكرير-البتروكيمياء لسوناطراك، اكلي رميني والمدير العام لشركة فيرساليس، دانييل فيراري.

وفي ما يتعلق بالعقد الموقع بين سوناطراك والشركة الهندية "انجينيرز اينديا ليميتد" فيتضمن انجاز دراسات ومتابعة واستشارات في ما يخص اعادة تاهيل وحدة الايثيلان لمركب سكيكدة وتم توقيع العقد من طرف رميني والمدير التنفيذي لمشاريع الشركة الهندية "انجينير اينديا ليميتد"، ميراج سيثي.