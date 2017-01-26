قتيل وجريحان في حادث انحراف سيارة بتيسمسيلت

لقي شخص حتفه، وأصيب اثنان آخران، بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حادث مرور، وقع ليلة أمس الأربعاء، بالطريق الرابط بين بلديتي بني شعيب وأولاد بسام تيسمسيلت، وفقا لما أفاد به اليوم الخميس، مصدر طبي من المؤسسة العمومية الاستشفائية، لعاصمة الولاية. وقد استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية، لنفس المؤسسة الاستشفائية ثلاثة أشخاص، أصيبوا في حادث انحراف سيارة، من بينهم شاب 23 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة بذات المصلحة. وتم نقل، المصابين 23 و25 سنة، اللذين تعرضا لكسور خطيرة، إلى مصلحة طب العظام بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد. بينما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.