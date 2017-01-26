بداية استقبال المشاركات في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن اتخاذ كافة الاجراءات لاستلام الترشحات للطبعة الثالثة. وجاء في بيان للجنة التحكيم التي يرأسها الصحفي والكاتب مولود عاشور، أن كافة الاجراءات تم اتخاذها لاستلام طلبات المشاركة في الجائزة و تسهيل دراستها من طرف لجنة التحكيم، التي شرعت في العمل، وبعد التذكير بأن موضوع هذه الطبعة مخصص للبيئة، أوضحت اللجنة أن إيداع الترشيحات يتم على مستوى مقر وزارة الاتصال بالجزائر العاصمة، الواقع ب3 شارع الإخوة بوعدو بئر مراد رايس، أو عن طريق البريد وأن الآجال مفتوحة إلى غاية 31أوت 2017. وأضاف البيان أن الطبعة الثالثة للجائزة مخصصة لموضوع اجتماعي، يمثل انشغالا على الصعيد الوطني والدولي حسب المنظمين وهو موضوع "الحفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العام والاجتماعي".