وزير التعليم العالي ..أكثر من 800 اتفاقية شراكة بين الجزائر و فرنسا خلال سنتين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بأنه تم التوقيع خلال سنتي 2015 و 2013 على 834 اتفاقية شراكة و تبادل بين المؤسسات الجامعية الجزائرية و الفرنسية إلى جانب تسجيل 5.765 تنقل لأساتذة و إطارات من المؤسسات الجزائرية نحو المؤسسات الفرنسية . وجاء ذلك بمناسبة انعقاد الندوة الرابعة الجزائرية-الفرنسية حول التعليم العالي والبحث العلمي التي اختتمت أشغالها اليوم الخميس.

وقال الطاهر حجار بان هذه الأرقام ، خير دليل على كثافة المبادلات في قطاع الدراسات العليا ، وتضاف لهذه الأرقام 600 طالب جزائري متحصل على منحة دراسة يتابع حاليا تكوينا على مستوى المؤسسات الفرنسية علاوة على 14.290 اصدرات علمية دولية مشتركة أنجزت خلال الفترة من 1995 إلى 2015، منها 1357 في 2015.