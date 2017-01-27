تبون.. بلعايب رجل شهم ونزاهته لاغبار عليها

تقدم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، صبيحة اليوم عبر اتصال هاتفي مع قناة النهار بأخلص تعازيه لعائلة وزير التجارة الراحل بختي بلعايب.

وقال تبون أن بختي بلعايب هو من كبار رجال الوطن وهو شهم وذو مواقف شجاعة. وأضاف الوزير أن الراحل كرس حياته لخدمة الوطن بنزاهة ولا أحد يمس نزاهته ولا غبار عليها، كما أنه يتمتع بروح وطنية عالية وبشجاعة مثالية.

وترحم وزير السكن والعمران والمدينة، على روح الفقيد، كما أكد أنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة تدهوت الحالة الصحية للوزير الراحل ولم تبقى له الصحة الكافية لمواصلة مهامه، غير أنه بالرغم من صعوبة المرض الذي كان يعاني منه إلا أنه واصل مهامه على أكمل وجه وأنا أشهد له شخصيا، وكانت مواقفه اتجاه الدفاع عن الاقتصاد الوطني جد صلبة.