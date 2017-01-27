أمطار ورياح على المناطق الوسطى والشرقية غدا السبت

كشف رئيس مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية محمد عقاقنة، أن الإضطراب الجوي القادم سيمس كافة المناطق الشمالية وحتى مناطق الصحراء وهذا ابتداءً من نهار اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة يوم الأحد.

وقال عقاقنة في اتصال هاتفي مع قناة "النهار"، أن الإضطراب الجوي سيمس من المناطق الغربية والوسطى مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة مع تسجيل درجات حرارة منخفظة، وأضاف المتحدث ليلة السبت إلى يوم الأحد ستعرف المناطق الوسطى والشرقية تساقط أمطار غزيرة قد تصل كمياتها إلى 30 ملم، وحسب مصالح الأرصاد الجوية سيكون هذا الإضطراب الجوي مرفوقا برياح قد تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا، أما الثلوج فستكون في المناطق التي يزيد علوها 1200 متر. للإشارة سيعرف الجو تحسنا بداية من أمسية الأحد حسب ذات المصالح.