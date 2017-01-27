بالفيديو..حريق مهول يلتهم شقة بإحدى العمارات في عين تيموشنت

اندلع حريق في شقة بإحدى العمارات العمارات ببلدية سيدي بن عبدة بولاية عين تيموشنت، ما أسفر عن اختناق 7 أشخاص.

ولم تحدث ألسنة النيران في خسائر بشرية، عدا الرعب الذي عاشه سكان العمارة، واختناق 7 افراد بسبب إستنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة للتكفل بالمتضررين ونقلهم إلى مصلحة الإستعجالات.

ومن جهته تنقل والي الولاية محمد حمو التهامي، إلى المصلحة نفسها لمعاينة المتضررين وتفقدهم، حيث أكد الأخير أن الحريق شب في إحدى شقق عمارة ببلدية سيدي بن عبدة بولاية عين تيموشنت جراء شرارة كهربائية، مشيرا إلى انه لم يسفر الحريق عن حدوث وفايات.