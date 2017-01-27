الجيش يوقف 5 عناصر دعم للإرهاب في بومرداس وسطيف

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سطيف وبومرداس، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وأضاف ذات البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ بالتنسيق مع مصالح الجمارك، حجزت 7 قناطير و28 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من البيض وتلمسان وعين تموشنت وتندوف. فيما ضبطت مفارز أخرى بالوادي ووهران، 9 قناطير من مادة التبغ و 9011 قرصا مهلوسا. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان والوادي وتمنراست وبرج باجي مختار، 13 مهربا وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين ودراجة نارية و13 طنا من المواد الغذائية و7700 لتر من الوقود و16 جهاز كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية. ومن جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، 5 محاولات تهريب 12040 لتر من الوقود، فيما تم توقيف 38 مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية وأدرار وبشار، وفقا لذات البيان.