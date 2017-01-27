95 بالمئة نسبة تسوية ملفات الخدمة الوطنية للمعاد استدعاؤهم

عقدت وزارة الدفاع الوطني، أمس الخميس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، جلسة عمل مع ممثلي أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة التي طبقت في الفترة بين 1995 و1999، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أنه "مواصلة للجهود المبذولة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة التي طبقت في الفترة بين 1995 و1999، ووقوفا على مدى تنفيذ برنامج تسوية ملفاتهم الطبية وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي ظل الاهتمام والحرص الشخصي الذي يوليه الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لهذه الفئة، تم عقد جلسة عمل، أمس الخميس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مع ممثلي هذه الفئة لما يقارب ثلاثين (30) ولاية من مختلف مناطق الوطن". وخلال هذه الجلسة، إستمع ممثلو وزارة الدفاع الوطني إلى "مجمل انشغالات هذه الفئة، حيث تم التطرق إلى سير عملية معالجة وتسوية الملفات وتحديد نسبة العجز ومنح التقاعد والعمل على تسوية الملفات المتبقية والطعون المقدمة".

تجدر الاشارة، إلى أن هذه العملية وصلت إلى مرحلتها النهائية، حيث "بلغت نسبة استكمال وتسوية الملفات المودعة 95 % والعملية متواصلة إلى غاية جوان 2017 آخر أجل لإتمام العملية". من جانبهم، أعرب ممثلو هذه الفئة --يضيف البيان--، عن "ارتياحهم الكبير لوتيرة سير عملية دراسة وتسوية ملفاتهم وعبروا عن امتنانهم وتقديرهم للمجهودات التي تبذلها المصالح الصحية والاجتماعية المختصة والحرص على تسوية ملفاتهم والاستفادة من حقوقهم، وهو ما يعكس التزام وزارة الدفاع الوطني ووفائها الدائم لتنفيذ تعهداتها خاصة مع المواطنين الذين لبوا نداء الوطن وساهموا في استرجاع الأمن واستتبابه عبر ربوع الوطن".