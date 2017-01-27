إنقاذ 8 أفراد من عائلة واحدة بعد تعرضهم للإختناق بالغاز في الجلفة

تم، اليوم الجمعة، إنقاذ 8 أفراد من عائلة واحدة من موت محقق جراء إختناقهم بغاز مونو أوكسيد الكربون، بمسكنهم العائلي الكائن بالمنطقة الريفية الخرزة 50 كيلومتر شرقي الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر، أنه فور تدخل الأعوان التابعين للوحدة الثانوية لدائرة مسعد بمسكن الضحايا، تم إسعاف وانقاذ العائلة التي تتكون من 8 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 5 و50 سنة من الموت المحقق جراء إستنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المتسرب من موقد حطب تقليدي. وقد تم تقديم الاسعافات الاولية للضحايا بعين المكان ليتم بعدها مباشرة تحويلهم إلى مستشفى مسعد في حالة مستقرة. وأمام هذه الوضعية، تجدد مصالح ندائها إلى كافة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر بترك التهوئة اللازمة في الغرف ومراقبة وسائل التدفئة.