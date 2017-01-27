بالفيديو..شاب يعتدي على فتاة وينشره مباشرة على موقع الفايسبوك

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مقطع فيديو، لشاب يعتدي على فتاة بطريقة عنيفة.

ويظهر مقطع الفيديو، الشاب الذي يبدو أنه ينحذز من إحدى الولايات الغربية للبلاد، وهو يقوم بتصوير مقطع فيديو رفقة فتاة على متن سيارته، حيث طلب منها نزع يديها من على وجهها لكي يٌظهر وجهها، وهي تذرف الدموع من قسوة هذا الموقف، ثم شرع في توجيه لها كلامات حادة بسبب أنه رأها تتكلم مع أشخاص أجانب عبر موقع "الفايسبوك"، مما أثار غضب الشاب، وراح يقوم بفعلته للأخلاقية. كما لم ينتهي المعتدي عند هذا الحد، بل راح يطلب منها تقبيل رجليه لكي يتسامح معها، وهو الأمر الذي فعلته الفتاة التي لم يتجاوز سنها 20 أو 23 عاما. وفي أخرى مقطع من الفيديو، تعهد الشاب بنشر الفيديو الذي صوره رفقتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو الأمر الذي فعله. ونشر الفيديو على نطاق واسع، حيث طالب الفيسبوكبون بتوقيف الشخص لفعلته اللأخلاقية.