إحباط محاولة تهريب السجائر ومادة التبغ الى أوروبا

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الجنائية، التابعة لمصالح الأمن مؤخرا من إحباط عملية، تهريب كميات معتبرة من السجائر ومادة التبغ، كانت موجهة للتهريب إلى إحدى العواصم الأوروبية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضاف، ذات المصدر، أن محاولة التهريب كانت عن طريق التمويه بحشو هذه المواد داخل علب مادة الغرس، الذي يستخرج من مادة التمر، الأمر الذي مكن محققي الأمن الوطني، من ضبط وحجز 562 علبة سجائر و425 كمين من مادة التبغ الشمة. وأوضح البيان، أن مصالح الامن استطاعت بفضل تحرياتها من تحديد هوية المشتبه فيهما، حيث داهمت أحد المستودعات المشبوهة والمملوكة لأحدهما لتعثر بداخله على كمية المواد المذكورة. وأشار ذات المصدر، الى أنه تم إرسال عينات من المحجوزات إلى مخبر الشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها للخبرة، في حين لا تزال تحريات مصالح الشرطة مستمرة لتوقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية. من جهة أخرى، قامت مصالح الشرطة بكل من أمن ولاية الجزائر، وتبسة، خلال الساعات الأخيرة بعمليات مداهمة لبعض الأحياء المشبوهة أسفرت عن توقيف 107 شخص، لارتكابهم جرائم مختلفة منها حيازة واستهلاك المخدرات، وحمل أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي. كما أسفرت، هذه العمليات عن حجز 32 غراما من القنب الهندي المعالج، و384 قرص مهلوس، و18 قطعة سلاح أبيض. وأكدت ذات المصالح، أنه تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات، وكذا حمل الأسلحة البيضاء.