بن صالح يثني على المسار المهني للمرحوم بختي بلعايب

أشاد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الجمعة، بالمسارالمهني للمرحوم بختي بلعايب، الذي كان واحدا من أولئك الذين حفلت حياتهم بالعطاء والإلتزام الوطني، وقال بن صالح في برقية تعزية إلى عائلة الفقيد الذي وافته المنية أمس الخميس إثرمرض عضال "آلمني بالغ الألم مصابنا في أخينا المرحوم بختي بلعايب، وإنني ونحن نودعه إلى مثواه الأخير، أقف معكم راضيا بقضاء الله وقدره".

وتابع قائلا " لقد فقدنا في الصديق المرحوم واحدا من أولئك الذين سمت بهم خصالهم، ومكارم أعمالهم وحفلت حياتهم بالعطاء والإلتزام الوطني، في المواقع السامية التي تولاها، إطارا ثم وزيرا للتجارة، وعرف في مساره كله بالجدية في المسؤوليات والمهام التي أوكلت إليه وأداها بكفاءة واقتدار، فأنزله ذلك منزلة التقديروأحاطه باحترام الجميع".