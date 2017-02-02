قوات الأمن تحجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة بخنشلة

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة، من حجز سلاح ناري من الصنف الخامس وكمية من الذخيرة الحية حسبما علم اليوم الخميس، من المكلف بالاتصال والعلاقات العامة لدى ذات السلك الأمني خالد براهامي، وأوضح أن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى فرقة البحث والتدخل مفادها حيازة شخص في العقد الثالث من العمرعلى سلاح ناري وذخيرة حية داخل منزله، ليتم استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة منزل المتهم كلل بالعثورعلى سلاح ناري من الصنف الخامس من نوع سانتيتيان وحزام حامل للخراطيش به 20 خرطوشة حية.

وتم تحويل المعني إلى الفرقة الذي تواصل معه البحث و أحيل بعدها إلى الجهات القضائية، ليصدر في حقه قاضي الحكم عملا بإجراءات المثول الفوري سنتين حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف د.ج عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة حية من الصنف الخامس دون تصريح من الجهات المختصة .