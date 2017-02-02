بالفيديو...الشرطة تتعزز بتقنية "هاند فيو" لفك خناق الطرقات

تعززت مركبات مصالح الأمن الوطني بتقنية جديدة تسمى "هاند فيو" من شأنها أداء فعّال واحترافي لعناصر الشرطة في الميدان. وتتميزهذه التقنية الجديدة بخصائص تكنولوجية متطورة تسمح بالتنسيق مع حوامات الوحدة الجوية للأمن الوطني أثناء قيامها بطلعات جوية لرؤساء تشكيلات الشرطة في الميدان بإعطاء الصورة الشاملة والكاملة على قطاع الاختصاص، وهو ما يسمح بضمان مراقبة حركة المرور وإنسيابة في الطرقات كما تكشف المخالفات التي يرتكبها السواق وردعهم عن طريق ارسال لقطات فيديو وصور آنية وذات دقة عالية لضمان تسيير فعال خاصة في التظاهرات الثقافية والرياضية بهدف ضمان خدمة ترقى لتطلعات المواطن الجزائري.الجدير بالذكر، أن تعميم تقنية "الهاند فيو" على المدن الكبرى سيكون خطوة لرصد المخلفات المرورية من خلال تطبيق القانون مما يقلل من حوادث المرور.