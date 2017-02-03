توقيف 3 بارونات وحجز كمية من المخدرات في الغرب الجزائري

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الخميس بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 71 كلغ من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من تيسمسيلت ووهران بالناحية العسكرية الثانية ، 3 بارونات مخدرات وحجزوا كمية أخرى تقدر بـ 33 كلغ و3 مركبات سياحية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعةوعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 45 مهربا و4 مهاجرين غير شرعيين وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و8أجهزة كشف عن المعادن و3 مطارق ضغط و3مولدات كهربائية وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية. من جهة أخرى، ضبطت وحدات لحراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة ، كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ15600 لترا موجهة للتهريب، فيما أحبط عناصر حرس الشواطئ لكل من عنابة بالناحية العسكرية الخامسة، وهران ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية محاولات هجرة غير شرعية لـ 71 شخصا.