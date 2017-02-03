بالصور...محتجون يقطعون الطريق المؤدي إلى تيكجدة

قام سكان القرى المجاورة للمحمية الطبيعية للحظيرة الوطنية لجرجرة "تيكجدة"، بغلق مدخل طريق الحظيرة المؤدي إلى مخرج منطقة حيزر في ولاية البويرة، في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، ما أدى إلى استياء الزوار الذين جاؤوا من مناطق مختلفة من الوطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وللإستمتاع بجمال الطبيعة .

وتفاجأ الزوار بالطريق المقطوع بعد أن أقدم سكان المناطق المجاورة بإضرام النيران في عجلات مطاطية ووضع الحجارة لمنع أي فرد من الدخول إلى محمية تيكجدة، أين علقت مئات السيارات وكذا الحافلات الخاصة وسط زحمة المرور الذي تسبب فيها غلق الطريق، للمطالبة بربط قراهم بالماء والغاز الذين ينعدمان بهذه القرى في عز الشتاء خاصة مع البرد القارص الذي تشهده المنطقة.

وإلى غاية منتصف النهار لم تقم السلطات بالتفاوض مع المحتجين أو النظر في مطالبهم بعد الإحتجاج الذي قاموا به.