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زوارق الاحتلال الاسرائيلي تقصف مراكب الصيادين في غزة

  • 26/08/2016
  • النهار أون لاين
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زوارق الاحتلال الاسرائيلي تقصف مراكب الصيادين في غزة تحميل الملف

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في البحر المتوسط، قبالة مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة ومنطقة السودانية شمال القطاع.

 ولم يتم الابلاغ حتى الآن عن وقوع اصابات بين الصيادين الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي . وكانت  زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي  قد هاجمت أمس الخميس  مراكب عدد من الصيادين الفلسطينيين قبالة منطقة السودانية بإطلاق النار عليهم وقامت باعتقال أحد الصيادين  عقب إصابته بالرصاص الحي . تجدر الاشارة، الى أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل شبه يومي  الصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة، وتقوم باعتقالهم ومنعهم من ممارسة عملهم وتخريب مراكبهم . 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : زوارق الاحتلال الاسرائيلي تقصف مراكب الصيادين في غزة
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