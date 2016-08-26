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قتل 16 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح في المعارك التي شهدتها جبهات القتال في مدينة تعز بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات. وذكر المجلس العسكري بتعز، أن 4 من القوات اليمنية قتلوا في المعارك وقصف مدافع المليشيات لمواقعهم وجرح 22 فيما قتل مدني وجرح 18 آخرين بسبب القصف على الأحياء السكنية طوال أمس الخميس. وأكدت مصادر المقاومة اليمنية أن القوات الحكومية، استطاعت تمشيط وتطهير مواقع تمركز المليشيات بمنطقتي شعب الطير وشعب الصومي شمال وغرب جبل هان، كما صدت هجمات للمليشيات في حي الدعوة وحى الكمب شرق المدينة وألحقت بعناصرهم خسائر كبيرة. وقامت طائرات دول التحالف العربي بقصف مواقع المليشيات في مبنى الانتشار الأمني بالصلو جنوب تعز

موضوع : مقتل 16 من الحوثيين و4 من القوات اليمنية في معارك بتعز

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