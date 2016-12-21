اعتقال 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

ومن جهته أفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فتية فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما من بلدة بيت فجارجنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، 4 فلسطينيين آخرين بعد اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس بينما اقتحمت منزل عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء طلال دويكات منطقة عسكر البلد واعتقلت نجله. وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية بجنوب المحافظة، واعتقلت 3 شبان فلسطينيين وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت شابا أخر من بلدة ترقوميا بغرب الخليل على حاجز عسكري خلال توجهه إلى عمله.