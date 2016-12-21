إحالة 3 أشخاص السجن على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران التونسي

أفاد مصدر قضائي تونسي، أنه تم إحالة 3 أشخاص بينهم امرأة السجن، على خلفية التحقيق في قضية إغتيال مهندس الطيران محمد الزواري يوم الخميس المنصرم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، قوله، إن قاضي التحقيق أمر اليوم الأربعاء بإيداع 3 أشخاص السجن بينهم إمرأة للإشتباه بتورطهم في حادثة إغتيال محمد الزواري، بينما أمر قاضي التحقيق بإبقاء 7 أشخاص آخرين في حالة سراح. وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد اعلنت في وقت سابق عن إعتقال 10 أشخاص يشتبه بهم بتورط في حادثة إغتيال المهندس. كما قال نفس المصدر، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المعنية تشير إلى إمكانية وقوف جهاز أجنبي وراء اغتيال الزواري، الذي تبين أنه احد قادة حركة حماس الفلسطينية.