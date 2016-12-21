داعش يعتقل 5 أطباء عراقيين في الموصل

أقدم عناصرتنظيم داعش الإرهابي، على اقتحام دائرة صحة نينوى، واعتقلوا 5 أطباء غربي مدينة الموصل، حسبما أفاد به مصدر طبي عراقي.

وكشف ذات المصدر، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي اقتحموا مبنى دائرة صحة نينوى غربي المدينة، واعتقلوا 5 أطباء جراحين بالقوة من أجل العمل مع داعش وإسعاف عناصرهم المصابين، بعد أن كان الأطباء رفضوا العمل طوعاً مع التنظيم بعدما طلب منهم ذلك مع انطلاق العملية العسكرية في الساحل الأيسر بالموصل. وأضاف المصدر، أنه تم اقتياد الأطباء إلى جهة مجهولة.