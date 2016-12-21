الشرطة الألمانية تعثر على هوية تعود لشاب تونسي في هجوم برلين

تم العثور على بطاقة هوية تعود لمواطن تونسي يبلغ من العمر 23 عاما، داخل الشاحنة التي اُستخدمت في هجوم الدهس ببرلين، الاثنين الماضي حسبما كشفته اليوم الأربعاء مصادر إعلام ألمانية .

وأضاف ذات المصدر ، أن الشرطة الألمانية بدأت البحث عن المشتبه به "أنيس ا." وهو من مواليد مدينة تطاوين عام 1992، ويعتقد أن الوثيقة التي تم العثور عليها عبار عن بطاقة هوية مؤقتة لطالب لجوء. من جانب آخر، ذكرت صحيفة "Sueddeutsche Zeitung" أن الإستخبارات الألمانية رصدت المشتبه به "أنيس أ" قبل فترة باعتباره شخصا قد يشكل خطرا على الأمن العام، بسبب إقامته علاقات بمجموعة من الإرهابيين.