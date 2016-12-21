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محكمة العدل الأوروبية تنصف الصحراء الغربية و" تصفع" المخزن

  • 21/12/2016
  • النهار أون لاين
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محكمة العدل الأوروبية تنصف الصحراء الغربية و" تصفع" المخزن تحميل الملف

خلصت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أنّ الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصّحراء الغربية.

و أكّدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "..بالنّظر إلى وضع الصّحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوزاعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية  و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم. 

 

 

موضوع : محكمة العدل الأوروبية تنصف الصحراء الغربية و" تصفع" المخزن
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(5 )

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2016/12/21
المغرب والاتحاد الأوروبي يشيدان بـ"انهزام البوليساريو قضائيّا"
المغرب والاتحاد الأوروبي يشيدان بـ"انهزام البوليساريو قضائيّا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 دجنبر 2016 - 14:06
سجل المغرب والاتحاد الأوروبي إلغاء محكمة العدل الأوروبية لقرار محكمة الدرجة الأولى للاتحاد، الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، والذي أنصف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي كان قد رفض هذا القرار الأول بطلب من جميع الدول الأعضاء.

وحسب إعلان مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائبة الرئيس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، فإن &q
0
ن من الجزائر 2016/12/22
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لماذا تتسكعون ايها المغاربة في جرائدنا ?
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2 شاوي algeria 2016/12/21
الجرائد الجزائرية /محكمة العدل الاروبية تنصف البولزاريو وتصفع المخزن...........الجرائد المخزنية ومنها هسبريس/المغرب والاتحاد الاروبي يشيدان بانهزام البوليزاريو قضائيا...حلل وناقش..هل محللو هسبريس اغبياء الى هذه الدرجة بحيث لم يفهموا الحكم النهائي للمحكمة ام العكس .....الي فهم شي حاجة يفهمنا
0
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3 youssef espania 2016/12/21
محكمة العدل الأوروبية اكثر من نصف عام وهي تبحث في الحكم النهائي وياتي طرف من الأطراف بعد تنزيل الحكم بدقيقة يقول إنه انتصار لنا والله امركم عجيب
0
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4 ابواسماء المملكة المغربية 2016/12/21
ياسبحان الله كم تزورون الحقائق ؟انتم و ربيبتكم من اخذ الصفعة الاتفاقية الزراعية لا زالت سارية المفعول
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