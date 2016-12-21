تفاصيل جديدة حول هوية التونسي المشتبه به في هجوم برلين

كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء عن الإسم الكامل للمشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجوم الدهس على متسوقين في برلين، مساء الاثنين الماضي ،والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وحسب ما أفاد به ذات المصدر، فإن المشتبه به الرئيسي يدعى أنيس بن مصطفى بن عثمان، وهو من مواليد الوسلاتية بولاية القيروان، يوم 22 ديسمبر 1992 . وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أن الشرطة عثرت على 3 بطاقات هوية تعود لرعية تونسي اسمه "أنيس ا" تحت كرسي السائق داخل الشاحنة التي استُخدمت لتنفيذ الهجوم. وحسب البيانات المتوفرة، قدم الرعية التونسي طلب اللجوء في ألمانيا في أفريل الماضي.