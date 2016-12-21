نجاة وزير الداخلية الإماراتي وعائلته من محاولة إغتيال في باكستان

نجا، أمس الثلاثاء، وزير الداخلية الإماراتي وأفراد من عائلته، من محاولة إغتيال في باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية، أن وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان بينما كان رفقة من أعضاء من الأسرة الحاكمة في رحلتهم لصيد الطيور في باكستان، تعرضوا لمحاولة إغتيال. وأضافت، أن الهجوم نفذه 10 إرهابيين كانوا يستقلون درجات نارية وعترضوا موكب الوزير وأطلقوا النار عليه وعلى أفراد العائلة، لكن الهجوم لم يسفر عن وقوع قتل وجرحى. فيما أعلنت جهة إرهابية تنشط في بكستان مسؤوليتها عن الهجوم.