الجيش العراقي يقضي على انتحاريين اثنين ببغداد

تمكن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، من القضاء على انتحاريين اثنين بغرب بغداد، بينما انفجرت عبوتين ناسفتين بشرق العاصمة أسفرتا على إصابة 9 مدنيين.

وصرح الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن، أن "قوة عسكرية قتلت انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين، خلال محاولتهما التسلل إلى مقر اللواء 55 في منطقة الدراوشة جنوب غرب بغداد، دون وقوع خسائر في صفوف القوة".

وأضاف، أن اعتداءا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة وقع في الزعفرانية، مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص عراقيين بجروح، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في ساحة ميسلون، مما أدى لإصابة 5 اشخاص. ويشار، إلى أن بغداد تشهد من حين إلى آخر، عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة.