أفريكوم تعلن عن نهاية الضربات العسكرية في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا أفريكوم، رسميا عن نهاية ضرباتها العسكرية في ليبيا، والتي شنتها في إطار عملية أوديسي لايتينغ. وأشارت أفريكوم، في بيان لها، أن قيادة الولايات المتحدة الاميريكية لإفريقيا، قد انهت بتاريخ 19 ديسمبر عملية أوديسي لايتينغ، عقب إعلان الحكومة الليبية، عن إنهاء العمليات العسكرية الهجومية بسرت. وأضافت القيادة العسكرية الأمريكية، بان العملية التي تم أطلاقها بداية شهر أوت، قد حققت هدفها الرئيسي الذي يكمن في السماح لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، بطرد المنظمة الإرهابية المعروفة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بسرت الليبية. وأفادت أفريكوم، بأنه قامت لهذا الغرض بشن 495 غارة جوية، مضيفة بأنها ستواصل مساعدة ليبيا على مواجهة التهديد المتنامي لداعش. وقد تم تمديد عملية أوديسي لايتينغ، التي كان بنبعي أن تدوم بضعة أسابيع بشهرين، بموجب ترخيص صرح به الرئيس أوباما بالبنتاغون، والذي انتهت صلاحيته في 31 من أكتوبر. وللإشارة، تم إدراج ليبيا على قائمة البلدان المعنية بالترخيص، الذي تم التصويت عليه عام 2001 من طرف الكونغرس، والذي يسمح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة أمم، ومنظمات، أوأشخاص متورطين في الاعتداءات الإرهابية، لـ11 سبتمبر 2001 دون طلب موافقة الكونغرس. وقد تم تعزيز هذا النص، بترخيص آخر يسمح باستعمال القوة العسكرية ضد ما يعسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا داعش. وتم توسيع مجال تطبيق، الترخيص الجديد إلى إفريقيا، حيث تنشط العديد من المنظمات الإرهابية، التي بايعت تنظيم داعش. ويقصي ترخيص، الـ3 سنوات العمليات العسكرية الواسعة النطاق، كالتي تجري في العراق، وأفغانستان، ويحظر تواجد قوات برية.