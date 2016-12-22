بالفيديو .. حقيقة فيديو الأب الذي جهز ابنته لتفجير نفسها في دمشق

نشر إعلام النظام الرسمي قبل أيام مشاهد من داخل قسم الشرطة في حي الميدان بالعاصمة دمشق، تظهر آثار تفجير عنيف استهدف المركز.

وبحسب إعلام النظام، فإن "طفلة صغيرة فجرت نفسها في حمام المركز، بعد إيهامها أحد عناصر الشرطة بأنها ضلت طريق منزلها".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا ملتحيا، وامرأة مختمرة بالكامل، وطفلتين صغيرتين، قال الرجل إنهما ابنتاه، ناويتين على تفجير نفسيهما؛ "انتقاما من الطاغية، ونصرة لأهل حلب".

الفيديو الذي أثار جدلا واسعا، وجزم ناشطون مؤيدون للثورة بأنه "من فبركة المخابرات السورية"، أظهر المرأة أثناء توديعها طفلتيها، والرجل (زوجها) يبارك "صبرها وثباتها".وقالت المرأة: "لا أحد صغير على الجهاد الآن"، وأيد زوجها كلامها بالقول: "صدقت يا أم نمر، هيا تقدمن يا بابا، اغزوا في سبيل الله".

وفي فيديو نشر لاحقا، أوضح الرجل الذي قال إن اسمه "عبد الرحمن شداد أبو فاطمة"، وزعم أن ابنته توجهت من تلقاء نفسها إلى مركز الأمن في الميدان، وفجرت نفسها هناك بعد تأكدها من وجود الكثير من عناصر الأمن.

وختم قائلا:"أحمد الله أن أخرج من صلبي من يوحد الله، وأسأل الله أن يستخدم كل بناتي وأولادي كاستشهاديين، وإن شاء الله القادم أدهى وأمر، والخبر ما ترون لا ما تسمعون".