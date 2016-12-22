استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني شمال القدس

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، اثر اقتحام قواته لمنطقتي مخيم قلنديا وقرية كفر عقب شمال القدس المحتلة.

ومن جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الصهيوني، اقتحمت مخيم قلنديا وعددا من المنازل في كفر عقب قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القرية ما أدى الى اندلاع مواجهات استشهد على إثرها الشاب أحمد الخروب البالغ من العمر 19عاما. وذكرت الوكالة أن عدد أخر من الفلسطينين اصيبوا خلال عملية جيش الاحتلال الصهيوني بالمنطقة.