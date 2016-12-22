فقدان أكثر من 20 قطعة سلاح من مخزن البعثة الأممية في العراق

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن أكثر من 20 قطعة من الأسلحة النارية اختفت من مخزن بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وصرح مساء أمس الأربعاء، فرحان حق نائب المتحدث بإسم الأمين العام للمنظمة الدولية قائلا: "لقد إكتشف مؤخرا أن عددا من قطع الأسلحة النارية فقدت من المخزن في بغداد. وقد بدأ التحقيق الذي يساعد على إجرائه فريق من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ولا تزال الجهود مستمرة لإعادة الأسلحة المفقودة". وأوضح الدبلوماسي الأممي، أنه تم الكشف عن فقدان الأسلحة في أكتوبر الماضي، وأعلمت السلطات العراقية بذلك ، مضيفا أن السلطات "تقدم المساعدة المطلوبة وتتعاون معنا".

وتعمل بعثة الأمم المتحدة، لمساعدة العراق (يونامي) منذ أوت 2003 كبعثة سياسية أممية أسست لدعم السلطات العراقية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيع الحوار السياسي في البلاد وتقديم مساعدات إنسانية وحماية حقوق الإنسان.وتشارك البعثة حاليا في تنسيق العملية الإنسانية الجارية في مدينة الموصل شمال العراق، التي تسعى القوات الحكومية العراقية لاستعادتها من قبضة تنظيم داعش.