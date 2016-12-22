الأمن التونسي يفكك خلية تتواصل مع عناصر إرهابية في الجزائر وليبيا

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي بسيدي بوزيد، من تفكيك خلية إرهابية تضم 5 عناصر من بينهم 3 فتيات، حسبما أفادت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس.

وكشف ذات المصدر، ان اثنين منهم تم اعتقالهما تتراوح أعمارهما بين 17 و18 سنة إحداهن تلميذة أما الثالثة موقوفة بالسّجن من أجل تورّطها في قضيّة إرهابيّة أخرى عمرها 28 سنة، بالإضافة إلى شابين آخرين أحدهما عمره 19 سنة تم اعتقاله، والأخر في السجن لتورطه في أعمال إرهابية. ومن خلال التحقيق والتحرّي معهم، إعترفوا بأنهم يتواصلون فيما بينهم وكذلك مع عناصر إرهابية بالجزائر وليبيا عبر شبكة التواصل الإجتماعي بأسماء مستعارة، كما يعملون على جلب عناصر جديدة للإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر وكذا تنظيم داعش الإرهابي.وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بكافة أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها الإنتماء إلى تنظيم إرهابي.