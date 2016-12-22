انسحاب ممثل ليبيا من مؤتمر "أوبك" احتجاجا على طريقة انتخاب الأمين العام

قال القائم بأعمال وزير النفط الليبي مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن بلاده انسحبت، اليوم الخميس، من مؤتمر "أوبك" المنعقد في القاهرة احتجاجا على طريقة انتخاب الأمين العام للمنظمة.

وأعرب صنع الله، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، عن اعتراضه على انتخاب أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المرشح الكويتي والأمين العام الحالي للمنظمة عباس النقي لفترة جديدة، وقال "تم التمديد للأمين العام الحالي للمنظمة بالضغط، فهو إجراء غير مهني وغير عادل، الأمين الحالي أمضى تسع سنوات في منصبه وليس لديه جديد".وأضاف في ذات السياق "مرشح ليبيا كان وزيرا للنفط سابقا ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقا وهو مرشح قوي."