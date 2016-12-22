الأمن الألماني يعتقل 4 أشخاص يشتبه في صلتهم بالتونسي أنيس عماري

إعتقلت قوات الأمن الألمانية 4 أشخاص اليوم الخميس، يشتبه في صلتهم بالتونسي أنيس عماري المتهم بالوقوف وراء تنفيذ هجوم برلين، وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس.

وأطلقت قوات الأمن الألمانية، حملة واسعة لإعتقال أنيس عماري المشتبه به الرئيسي في عملية الدهس التي إستهدفت حشدا في سوق مكتظة ببرلين وأسفرت عن مقتل 12 شخصا يوم الإثنين الماضي.

ومن جهتها ذكرت صحيفة دي فيلت، نقلا عن محققين أن القوات الخاصة في الشرطة الألمانية داهمت شقتين في ضاحية كروزبرغ في برلين، في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي لكن لم تعثر على عماري.

وقد رصدت السلطات الألمانية مكافأة قدرها 100 ألف يورو، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على المشتبه به عماري، 24 عاما، فيما جرى إخلاء سبيل اللاجئ الباكستاني، كان قد إعتقل في وقت سابق.