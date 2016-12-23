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المغرب يفكك 18 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

  • 23/12/2016
  • النهار اون لاين
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المغرب يفكك 18 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش تحميل الملف

تمكنت السلطات المغربية، خلال السنة الجارية، من تفكيك 18 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب المركز للأبحاث القضائية المغربية في بيان له، اليوم الجمعة، أن عدد الخالية الإرهابية المفكك تارجع مقارنة بسنة الماضية، حيث تم تفكيك السنة الماضية 21 خلية إرهابية. وأضاف ذات المصدر، أن أعداد العائدين من صفوف تنظيم داعش إلى المغرب، عرف إرتفاعا ملحوظا بلغ 47 عائدا مقابل 24 عائدا السنة الماضية، موضحة أن 37 منهم كانوا في سوريا و8 في ليبيا، وجرى إعتقال جميع العائدين لدى وصولهم إلى المغرب. ويشار، إلى أن السلطات المغربية، تمكنت من تفكيك 167 خلية إرهابية منذ 2002، بينهم 46 تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. 

موضوع : المغرب يفكك 18 خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش
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