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توقيف 120 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية

  • 23/12/2016
  • النهار أون لاين
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توقيف 120 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية تحميل الملف

قامت دورية تابعة لخفر سواحل القطاع الأوسط، الليبي بتوقيف 120 مهاجرا غير قانوني قبالة ساحل مدينة الخمس الليبية .

 وقال آمر القطاع الأوسط لخفر السواحل المكلف توفيق سكير، في تصريح مساء أمس الخميس، إن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة ومن دولة بنغلاديش من بينهم 49 امرأة، وقد خرجوا من ساحل القره بوللي 50 كيلو مترا شرق العاصمة طرابلس.

 وأضاف سكير، أن المهاجرين سلموا إلى مكتب الهجرة غير القانونية بمدينة الخمس وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة. وتعتبر ليبيا نقطة عبور لقاصدي الهجرة إلى أوروبا ومنذ بداية العام حتى نهاية أوت الماضي وصل أكثر من 278 ألف مهاجر غير قانوني إلى الشواطئ الأوروبية عبر المتوسط وفقد 3168 شخصا، حسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية.

 

 

 

موضوع : توقيف 120 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية
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