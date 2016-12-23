القضاء على 120 ارهابيا في ريف حلب الشرقي

أعلن مصدر عسكري سوري، أمس الخميس، إن الجيش السوري أحبط هجوما مسلحا لتنظيم داعش الإرهابي، على عدد من النقاط العسكرية في محيط الكلية الجوية من اتجاه دير حافر بريف حلب الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر العسكري، قوله، إن "وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات من عناصر تنظيم داعش، التي هاجمت عددا من النقاط العسكرية، في محيط الكلية الجوية من اتجاه ديرحافر شرق حلب، وتمكنت من إحباط الهجمات الإرهابية والقضاء على أكثر من120 ارهابيا وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي". وكان الجيش السوري قد أعلن مساء أمس الخميس عن استعادة السيطرة على مدينة حلب بشمال سوريا، من قبضة التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط هناك.