رئيس وزراء مالطا يكشف تفاصيل عن الطائرة الليبية المختطفة

كشف رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، اليوم الجمعة، إن الشخصين اللذين اختطفا الطائرة الليبية كان بحوزتهما قنبلة يدوية ومسدس. وأوضح موسكات، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب إستسلام المختطفين الاثنين، أنه تم العثور على مسدس ثان، بعد تفتيش الطائرة. وأضاف، أن المختطفين إستسلما بشكل سلمي ودون أية شروط، وأنهما يخضعان حاليا للتحقيق من جانب السلطات في مالطا. وأوضح موسكات، أنه سيتم إعادة الـ109 ركاب إلى ليبيا، خلال الساعات القادمة، بعد أن تم استجوابهم من قبل الشرطة، مضيفا انه يجري التحقيق أيضا مع طاقم الطائرة، للتأكد من سير الأحداث خلال الحادث. وكانت الطائرة الليبية، والتي كانت في رحلة داخل ليبيا، تعرضت للاختطاف وهبطت في مطار مالطا الدولي، في الساعة 11:32 صباحا بالتوقيت المحلي.