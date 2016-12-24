بالصور.. عودة ركاب الطائرة المخطوفة إلى ليبيا

عاد المسافرون الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإفريقية التي كانت مخطوفة إلى مطار معيتيقة، حسب ما أعلنت عنه إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء الليبي.

وأضاف المصدر في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، استقبلا الركاب عند عودتهم من مالطا.

ويذكر أن شخصين أقدما على إختطاف طائرة ليبية من طراز إيرباص 320 ، كانت تضمن رحلة داخلية في مطار سبها بجنوب البلاد إلى العاصمة طرابلس، وأجروا قائد الطائرة على تغير المسار والهبوط في مطار مالطا الدولي، حيث أجبر الخاطفان قائد الطائرة على تغير المسار والهبوط في مطار مالطا الدولي.

وقالت السلطات المالطية، أنه فور هبوط الطائرة في مطار مالطا الدولي تم الشروع في التفاوض مع خاطفي الطائرة.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، في بداية أزمة الطائرة أنه تم إبلاغه عن اختطاف محتمل لطائرة تابعة للخطوط الجوية الافريقية وعلى متنها 118 راكبا هبطت بمالطا، ليضيف في وقت لاحق أن من بين الركاب 83 رجلا و28 امرأة وطفل واحد.

وقالت وسائل إعلام مالطية في وقت سابق أن الخاطفان هددا بتفجير الطائرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان الوزير الاول المالطي قد كشف عبر حسابه على موقع تويتر عن قيامه بإجراء اتصال هاتفي بنظيره الليبي فايز السراج، فيما وردت أنباء في وقت لاحق أن عضوا في البرلمان الليبي يدعى عبد السلام مرابط كان على متن الطائرة المختطفة.

وبعد لحظات، أظهر التلفزيون المالطي لقطات لفتح الباب الأمامي للطائرة الليبية المختطفة وخروج عدد من ركاب الطائرة. وفورها أعلن الوزير الأول المالطي، عن إفراج أول دفعة من ركاب الطائرة المختطفة تتضمن 25 راكبا بينهم نساء وأطفال. كما ثم الإفراج على دفعة ثانية تتكون من 25 مسافرا. وبعد مرور بضع دقائق تم الإفراج على دفعة ثالثة تتكون من 65 مسافرا.

ومن جهته، أوضح التلفزيون المالطي، أن الخاطفين من أنصار النظام الليبي السابق في عهد القذافي، حيث أقدم أحد الخاطفين على الخروج من البوابة الأمامية للطائرة ورفع علم القذافي. وطالب الخاطفان بمنحهما اللجوء السياسي والسماح بإنشاء حزب سياسي في ليبيا تحت اسم حزب الفاتح الجديد.وأضاف التلفزيون المالطي، أنه بعد الإفراج على كل المسافرين، قام أحد الخاطفين بتسليم نفسه للسطات الأمنية المالطية، ثم قام الخاطف الثاني بتسليم نفسه أيضا رفقة 4 من طاقم الطائرة المختطفة، حيث أزهرت لقطات البث المباشر للتلفزيون المالطي إعتقاله ونقله مع رفيقه لإجراء تحقيقات معهم.